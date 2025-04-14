Мебельщики предложили Минпромторгу ввести заградительные пошлины на ввоз мебели из «недружественных» стран

Чтобы «защитить» российский бизнес.Размер пошлин не конкретизировали, пишет «Ъ» со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.По словам её главы Александра Шестакова, в 2024 году объём реализованной мебели из «недружественных» стран — в том числе из Италии и Германии — превысил 30 млрд рублей. Он допускает, что к концу 2025 года продажи вырастут до 40 млрд рублей, а это «может привести к снижению» производства внутри страны.Действующие пошлины, по мнению Шестакова, «небольшие» — 9-12%. Тем временем ставки на российскую продукцию даже в ряде «дружественных» стран доходят до 60%. А в «недружественные» отгрузки вообще «запрещены».Некоторые опрошенные газетой участники рынка поддерживают введение заградительных пошлин, хоть и не уверены, что игроки из-за рубежа «вернут существенную долю рынка». Глава divan.ru Антон Макаров не согласен и считает, что «здоровая конкуренция подстёгивает бизнес конкурировать качеством и сервисом», а это в долгосрочной перспективе «всегда сказывается позитивно на отрасли».В Минпромторге ещё не получили обращение, но готовы изучить его в рамках действующей рабочей группы по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.Источник фото: «Телеканал Краснодар»#новости