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Евгения Евсеева
Деньги

«Ozon Банк» запустил сервис интернет-эквайринга Ozon Pay для бизнеса

В будущем в него добавится эквайринг для офлайна.

  • Он позволяет принимать платежи на сайтах, в интернет-магазинах, приложениях и соцсетях, сообщила компания. Оплачивать покупки можно с российских карт и через «Систему быстрых платежей».
  • Пользователи Ozon, которые сохранили данные карты на маркетплейсе, смогут платить через сервис, не вводя реквизиты.
  • Чтобы подключить интернет-эквайринг, нужно оставить заявку на сайте банка. Подключение бесплатное, комиссия фиксированная — 2,2% вне зависимости от оборота бизнеса.
  • В сервис встроена фискализация платежей: чеки создаются и рассылаются покупателям автоматически. Включить функцию можно в личном кабинете, договор с оператором фиксальных данных заключать не нужно.
  • В будущем в сервис добавят и другие функции. Сейчас в планах — подключить эквайринг для оплаты в офлайне.
  • Ozon уже запускал Ozon Pay в начале 2024 года: сервис позволял оплачивать покупки по QR-коду или ссылке. Но затем маркетплейс перестал подключать к нему клиентов и запланировал запустить эквайринговый сервис.

#новости #ozon

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