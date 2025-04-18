Фонд «Восток Инвестиции» перепродал 27,64% в Ozon за 38,2 млрд рублей — РБК

Сам он получи�� долю в 2024 году от фонда Baring Vostok — в рамках согласованной с правительством реструктуризации Baring Vostok.Сделка по перепродаже состоялась в том же году, пишет РБК со ссылкой на аудиторское заключение к годовому отчёту МКООО «Кенигсберг Инвестментс» — юрлица «Восток Инвестиций» — и собеседника на инвестиционном рынке, знакомого с условиями сделки.Раздел Baring Vostok согласовали ещё в феврале 2024 года. Как сообщали тогда источники РБК, процесс предполагал «особые условия»: «Восток Инвестиции» были обязаны продать долю в Ozon «российской структуре», владельцы которой не находятся под санкциями. По данным собеседника издания, покупатель «неподсанкционный», но кто он — неизвестно.Сумма транзакции учитывает дисконт. «Для "Восток Инвестиций" сделка нейтральна. Baring Vostok инвестировал в Ozon разными фондами с 2000 года при разной оценке и потому мог получить как прибыль, так и убытки», — объяснил собеседник РБК.В «Восток Инвестиции» подтвердили, что вышли из состава акционеров Ozon, но другие детали не привели.Источник фото: РБКРБК ещё в декабре 2022 года узнало о планах разделить активы Baring Vostok на российские и международные. Одной из причин его собеседники называли решение основателя фонда Майкла Калви «дистанцироваться от российского рынка» на фоне уголовного дела против него, завершившегося в 2021 году. Сам он сообщал, что «решение представляется в сложившихся условиях логичным и отражающим интересы всех сторон шагом».Детали сделки в начале 2023 года раскрыл Ozon, направивший в Комиссию по ценным бумагам и биржам США соглашение между партнёрами Baring Vostok. Из него следовало, что «Восток Инвестиции» получат доли фонда в 12 связанных с Россией компаниях. Российская структура должна была взять на себя обязательства перед банками на $140 млн, а через три года после сделки выплатить иностранным продавцам во главе с Калви ещё $150 млн.В конце 2023 года источники The Bell сказали, что администрация президента не согласовывает раздел из-за доли в Ozon. Якобы в Кремле не хотели, чтобы актив достался российским менеджерам Baring Vostok, поскольку есть «более подходящие претенденты».Евгения ЕвсееваПраво01.02.2024Суд заявил, что основатель Baring Vostok Майкл Калви признал вину в деле о растрате 2,5 млрд рублей — тот это опроверг Его приговорили в 2021 году к пяти с половиной лет условно, затем срок сокращали, с учётом «признания» он составит четыре года и четыре месяца. Свой приговор Калви называл «нечестным и оскорбительным».#новости #baringvostok #ozon