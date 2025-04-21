На фоне этого, ожидания новостей геополитики и налогового периода ЦБ установил официальный курс доллара ниже 81 рубля.U.S. Dollar Index, который отслеживает динамику корзины из шести валют к доллару США, упал до 97,92 пункта — минимума с марта 2022 года, пишет CNBC. На 20:13 мск индекс снижается примерно на 1% и составляет 98,45 пункта.Издание отмечает, что доллар падает на фоне как введения американских пошлин, так и критики главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла со стороны президента США Дональда Трампа. Последний назвал Пауэлла «мистером Слишком Поздно» и призвал снизить процентные ставки.Общее ослабление мировых позиций доллара к основным валютам способствует «сохранению уверенных позиций рубля», говорил в беседе с «РБК Инвестиции» глава департамента операций на финрынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. 21 апреля 2025 года доллар на международном валютном рынке Forex опускался ниже 79 рублей.ЦБ установил курс доллара на 22 апреля 2025 года в 80,76 рубля (почти на 38 копеек меньше, чем 21 апреля), евро — 93,67 рубля (на 1 рубль 45 копеек больше). Официальный курс доллара ниже 81 рубля — впервые с июня 2023 года, отмечает «РБК Инвестиции».Кроме позиций доллара к основным мировым валютам, опрошенные изданием эксперты называют среди причин укрепления рубля налоговый период в России и ожидание «новой порции геополитических новостей».#новости