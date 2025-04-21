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Таня Боброва
Деньги

Индекс доллара упал до минимума с марта 2022 года

На фоне этого, ожидания новостей геополитики и налогового периода ЦБ установил официальный курс доллара ниже 81 рубля.

  • U.S. Dollar Index, который отслеживает динамику корзины из шести валют к доллару США, упал до 97,92 пункта — минимума с марта 2022 года, пишет CNBC. На 20:13 мск индекс снижается примерно на 1% и составляет 98,45 пункта.
  • Издание отмечает, что доллар падает на фоне как введения американских пошлин, так и критики главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла со стороны президента США Дональда Трампа. Последний назвал Пауэлла «мистером Слишком Поздно» и призвал снизить процентные ставки.
  • Общее ослабление мировых позиций доллара к основным валютам способствует «сохранению уверенных позиций рубля», говорил в беседе с «РБК Инвестиции» глава департамента операций на финрынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. 21 апреля 2025 года доллар на международном валютном рынке Forex опускался ниже 79 рублей.
  • ЦБ установил курс доллара на 22 апреля 2025 года в 80,76 рубля (почти на 38 копеек меньше, чем 21 апреля), евро — 93,67 рубля (на 1 рубль 45 копеек больше). Официальный курс доллара ниже 81 рубля — впервые с июня 2023 года, отмечает «РБК Инвестиции».
  • Кроме позиций доллара к основным мировым валютам, опрошенные изданием эксперты называют среди причин укрепления рубля налоговый период в России и ожидание «новой порции геополитических новостей».

#новости

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