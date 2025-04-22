Счётная палата провела аудит «Почты России»: нашла «системные» проблемы и признала оператора «неэффективным»

Среди проблем — убытки, долги, некачественное управление.Источник: Global look pressСчётная палата (СП) проверяла эффективность расходования денег, которые «Почта России» получила из федерального бюджета с 2020 года, а также устанавливала причину её убыточности, пишут Forbes, «Ведомости» и ТАСС.В итоге СП решила, что оператор работает неэффективно, а убыточность связана с «комплексом проблем». О нарушениях уже уведомили ФНС и Генпрокуратуру.Какие проблемы обнаружилиВ 2022-2023 годах убытки «Почты России» составили 31 млрд и 8,8 млрд рублей, прогноз на 2024-2025 годы — убытки на 28,1 и 44 млрд рублей.СП отмечает, что основная цель «Почты России» согласно уставу акционерного общества — извлечение прибыли. Это противоречит социальным и общегосударственным целям, которые ставили при её создании.С 2020 года долг почтового оператора вырос на 70% — до 128,3 млрд рублей. Расходы на обслуживание долга в 2021-2023 годах увеличились на 79,7% (10,6 млрд рублей).Компании приходится активно занимать деньги, но лимита заимствований нет, не контролируется также показатель чистого долга к EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации). При общепринятых значениях в 3-5, у «Почты России» в 2024 году он составил 69,6.У «Почты России» отсутствует действующая бизнес-стратегия, что усугубляется «нестабильной системой управления». Так, за последние пять лет организационная структура компании пересматривалась 25 раз, за это время сменилось три главы оператора. Численность замов гендиректора доходила до 19, а в 2020-2024 годах должность занимали в сумме 53 человека. Среднее время в должности — год и пять месяцев, минимально — девять месяцев.«Столь частая смена руководства лишает управленческие решения последовательности и преемственности», — считают в Счётной палате. При этом в «Почте России» нет «постоянного» главного бухгалтера, который должен вести учёт и отвечать за достоверность финансовой отчётности.Средний уровень износа объектов недвижимости составил 70%. В 82% отделений ремонт проводили больше десяти лет назад. Около 2000 полностью или частично свободных объектов «Почта России» не использует — то есть не пытается загружать их на полную мощность и извлекать прибыль. В 2021-2025 годах из федерального бюджета «Почте России» выделили более 17 млрд рублей на модернизацию 3355 отделений, но отремонтировали только 723. Деньги, как считает СП, использовали «неэффективно». Кроме того, нет списка отделений, которые нужно модернизировать до 2030 года. Президент поручил к этому времени отремонтировать больше 25 тысяч объектов. Что рекомендует Счётная палатаПоручить Минцифры и «Почте» подготовить проект стратегии развития почтовой связи до 2030 года, а также перечень отделений, подлежащих ремонту.Установить лимит на показатель «чистый долг к EBITDA».Разработать до сентября 2025 года «дорожную карту» по «выявлению внутренних ресурсов повышения эффективности».Евгения ЕвсееваОфлайн9 апрПродажа безрецептурных лекарств и отделения как ПВЗ маркетплейсов: Минцифры предложило план «модернизации» и развития «Почты России» Предложение находится на обсуждении, которое продлится до 29 апреля 2025 года.#новости #почтароссии