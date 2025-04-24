Структура «Россельхозбанка» выкупила 50% «Авито» у холдинга Kismet Ивана Таврина

Банк выступал якорным кредитором при покупке сервиса у южноафриканской Naspers в 2022 году.«Россельхозбанк» (РСХБ) и Kismet Capital Group закрыли сделку в апреле 2025 года, рассказали vc.ru в «Авито». РСХБ выбрали как «надёжного финансового партнёра».Стоимость доли не раскрыли. По словам собеседника РБК, «сделка была коммерческой, хотя в неё и были включены элементы кредитных средств, которые Kismet Capital Group использовала при покупке компании».Изменения в менеджменте не планируют. В перспективе думают о «выходе на публичные рынки капитала». В случае проведения IPO текущая структура сделки — 50/50 — «снизит долю санкционного акционера», пишет РБК.Иван Таврин и Kismet Capital Group находятся под санкциями США. Ограничения против РСХБ ввели ЕС, США, а также Япония, Канада и Великобритания, но санкции США лишь «секторальные», а ЕС — не блокирующие.Источник фото: «Авито»Kismet Capital Group Таврина купила «Авито» у южноафриканской Naspers в октябре 2022 года. Сумма сделки составила 151 млрд рублей.«Россельхозбанк» подконтролен Росимуществу. Занимает шестое место по размеру активов в российской банковской системе.#новости #авито #ивантаврин