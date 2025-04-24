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Полина Лааксо
Деньги

Структура «Россельхозбанка» выкупила 50% «Авито» у холдинга Kismet Ивана Таврина

Банк выступал якорным кредитором при покупке сервиса у южноафриканской Naspers в 2022 году.

  • «Россельхозбанк» (РСХБ) и Kismet Capital Group закрыли сделку в апреле 2025 года, рассказали vc.ru в «Авито». РСХБ выбрали как «надёжного финансового партнёра».
  • Стоимость доли не раскрыли. По словам собеседника РБК, «сделка была коммерческой, хотя в неё и были включены элементы кредитных средств, которые Kismet Capital Group использовала при покупке компании».
  • Изменения в менеджменте не планируют. В перспективе думают о «выходе на публичные рынки капитала». В случае проведения IPO текущая структура сделки — 50/50 — «снизит долю санкционного акционера», пишет РБК.
  • Иван Таврин и Kismet Capital Group находятся под санкциями США. Ограничения против РСХБ ввели ЕС, США, а также Япония, Канада и Великобритания, но санкции США лишь «секторальные», а ЕС — не блокирующие.
Источник фото: «Авито»
Источник фото: «Авито»
  • Kismet Capital Group Таврина купила «Авито» у южноафриканской Naspers в октябре 2022 года. Сумма сделки составила 151 млрд рублей.
  • «Россельхозбанк» подконтролен Росимуществу. Занимает шестое место по размеру активов в российской банковской системе.

#новости #авито #ивантаврин

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