Отчёт «Яндекса» за квартал: выручка составила 306,5 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль — 12,8 млрд рублей

Компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2025 года.Выручка МКПАО «Яндекс» выросла на 34% и достигла 306,5 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль составила 12,8 млрд рублей (−41%).Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) увеличился на 30% — до 48,9 млрд рублей.Количество сотрудников выросло на 16%, до 30 тысяч человек.Источник: «Яндекс»Выручка «Поиска и портала» (поиск, геосервисы, «Браузер» и ряд других продуктов) выросла на 21% год к году — до 113,7 млрд рублей. Скорректированный EBITDA за квартал — 58,8 млрд рублей (+33%).Общая поисковая доля «Яндекса» — 67,2% (в предыдущем квартале — 65,5%).Общая выручка сегментов «Электронной коммерции», «Райдтеха» и «Доставки» («Доставка», «Заправки», несколько экспериментальных O2O-сервисов) за квартал выросла на 45% — до 177,6 млрд рублей. Скорректированный EBITDA — 8,1 млрд рублей (рост на 183% год к году).Наибольший вклад внесли сервисы «Электронной коммерции» («Маркет», «Лавка», доставка в «Еде» и «Деливери»): их выручка увеличилась на 60% — до 104,8 млрд рублей. Товарооборот составил 277,4 млрд рублей (+39%). Товарооборот «Доставки» и O2O-сервисов — 82,1 млрд рублей (+36%).Выручка «Райдтеха» (такси, каршеринг, аренда самокатов) выросла на 29% — до 60,8 млрд рублей. Валовая стоимость заказов от поездок в сервисах — 374,5 млрд рублей (+16%).«Плюс и развлекательные сервисы» («Кинопоиск», «Музыка», «Яндекс Книги», «Афиша», «Плюс Студия»): выручка выросла на 58% — до 32,5 млрд рублей. Число подписчиков «Плюса» — до 41,3 млн (+26% год к году). Скорректированный EBITDA — 1,8 млрд рублей. По данным на март 2025 года, «Кинопоиск» в месяц смотрит 16,5 млн подписчиков «Плюса» (+35%), «Музыку» слушает 28 млн (+38%). Выручка сервисов объявлений («Авто.ру», «Недвижимость», «Аренда», «Путешествия») выросла на 35% — до 9,3 млрд рублей.Выручка «Прочих юнитов и инициатив» (Yandex SDG, облачные сервисы, «Образование», «умные» устройства, финтех и другое) увеличилась на 57%, до 35,9 млрд рублей. У подписки «Про» в «Алисе» — 2,1 млн пользователей.#новости #яндекс #отчётности