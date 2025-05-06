Акционеры VK одобрили допэмиссию акций на 115 млрд рублей

Деньги направят на «снижение долговой нагрузки».Преимущественное право на покупку акций в рамках допэмиссии предоставят всем текущим акционерам пропорционально принадлежащим им долям, говорится в сообщении VK. Их уведомят о выпуске после того, как его зарегистрирует ЦБ.В начале апреля 2025 года компания сообщала, что новые акции планируют продать УК «Агана» через ЗПИФ «Агана — Социальные Сети» и АО «АМ-Инвест» через ЗПИФ «Тривор».Первую The Bell связывало с Павлом Прасом, который в 2024 году участвовал в покупке «Яндекса» у нидерландской Yandex N.V. Вторую — с владельцем «Объединённой металлургической компании» (ОМК) Анатолием Седых. В ОМК интерес к активам VK отрицали.О планах провести допэмиссию VK сообщила в марте 2025 года. Тогда же компания опубликовала финансовый отчёт за 2024-й: чистый убыток увеличился в 2,8 раза и составил почти 95 млрд рублей.#новости #vk