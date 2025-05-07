Оператор платёжной системы «Мир» предупредил о возможных проблемах с переводами и платежами в Москве и Московской области

В период с 7 по 9 мая 2025 года.Сложности могут возникнуть с переводами между счетами «Мир», оплатой через Систему быстрых платежей, платежами по картам в онлайне, а также в офлайне при оплате через терминалы торговых точек.Москвичи могут столкнуться с проблемами и при использовании банковских приложений — из-за перебоев в работе интернета. В частности в «Сбере» рекомендовали клиентам использовать Wi-Fi для совершения транзакций. О вероятных перебоях предупредили и в ВТБ, отметив, что банкоматы в отделениях работают штатно.Источник фото: «РИА Новости»О перебоях в работе мобильного интернета с 7 по 9 мая 2025 года предупреждало правительство Москвы. Причина — мероприятия ко Дню Победы.На фоне ограничений могут сбоить сервисы такси, доставки и каршеринга. Некоторые маркетплейсы советовали заказывать доставку в пункты выдачи вместо курьерской.#новости #банки #сбп