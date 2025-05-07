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Полина Лааксо
Деньги

Оператор платёжной системы «Мир» предупредил о возможных проблемах с переводами и платежами в Москве и Московской области

В период с 7 по 9 мая 2025 года.

  • Сложности могут возникнуть с переводами между счетами «Мир», оплатой через Систему быстрых платежей, платежами по картам в онлайне, а также в офлайне при оплате через терминалы торговых точек.
  • Москвичи могут столкнуться с проблемами и при использовании банковских приложений — из-за перебоев в работе интернета. В частности в «Сбере» рекомендовали клиентам использовать Wi-Fi для совершения транзакций. О вероятных перебоях предупредили и в ВТБ, отметив, что банкоматы в отделениях работают штатно.
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»
  • О перебоях в работе мобильного интернета с 7 по 9 мая 2025 года предупреждало правительство Москвы. Причина — мероприятия ко Дню Победы.
  • На фоне ограничений могут сбоить сервисы такси, доставки и каршеринга. Некоторые маркетплейсы советовали заказывать доставку в пункты выдачи вместо курьерской.

#новости #банки #сбп

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