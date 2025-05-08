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Полина Лааксо
Деньги

США объявили о торговой сделке c Великобританией: базовую ставку в 10% на ввоз британских товаров оставят, но тарифы на сталь и алюминий снизят до нуля

Для США это первое подобное соглашение после решения Дональда Трампа повысить пошлины для 185 стран и регионов.

  • 100 тысяч автомобилей в год Великобритания сможет поставлять в США с пошлиной в 10% вместо 27,5%, пишут Reuters, BBC и CNN (в 2024 году США ввезли оттуда 101 тысячу машин). 25-процентный тариф на алюминий и сталь из Британии упразднят.
  • Великобритания снизит пошлину на ввоз американского этанола с 19% до нуля, введёт по примеру США 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия из других стран, а также должна будет объявить о покупке авиапродукции Boeing на $10 млрд, взамен получая возможность ввозить реактивные двигатели от Rolls-Royce беспошлинно.
  • Страны смогут доставлять друг к другу без уплаты пошлин по 13 тысяч т говядины в год, как пишет CNN. Поставки фармтоваров тоже освободят от взаимных тарифов.
  • Пока страны договорились о «рамках». Детали проработают позже. Американские фондовые индексы отреагировали на соглашение ростом в пределах 3%. Криптовалютный рынок тоже «позеленел».
Источник фото: NPR
Источник фото: NPR

#новости

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