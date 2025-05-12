ВТБ и «Сбер» объявили об отмене комиссий для застройщиков по льготной ипотеке

В апреле 2025-го допкомиссии раскритиковал президент.ВТБ отменил комиссии для застройщиков при выдаче льготных жилищных кредитов с 12 мая 2025 года, сообщил банк. Остальные условия, в том числе размер первого взноса, остаются без изменений.«Сбер» отменит комиссии для застройщиков по льготной ипотеке с 13 мая 2025 года. Изменения коснутся семейной ипотеки, ИТ-ипотеки, а также дальневосточной и арктической. Минимальный размер первоначального взноса по программам составляет 20,1%, пишет «Интерфакс».Банки анонсировали отмену комиссий в апреле 2025 года. Решение приняли после критики президента России Владимира Путина, который указал, что семьи отказываются от покупки жилья по льготным ставкам из-за дополнительных платежей «от 5% до 10%», и призвал «навести порядок».В марте 2025-го глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что правила льготных ипотечных программ не запрещают брать комиссии. Но регулятор планирует обсудить правило, по которому льготная ипотека «должна распространяться только на стандартные кредиты, в том числе кредиты, которые не подразумевают такие комиссии».#новости #банки