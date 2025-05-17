В App Store появилось новое замаскированное приложение «Россельхозбанка» «ПРОкурочка», пишут Telegram-каналы

В банке информацию не комментировали. В марте 2025 года РСХБ выпустил свой замаскированный сервис «Учёт надоя».Telegram-каналы обратили внимание на приложение «для контроля поголовья» 17 мая 2025 года. В комментариях в App Store некоторые пользователи пишут, что это новая версия приложения некоего банка. Чтобы войти, нужно ввести данные, которые выдали «в организации». «Россельхозбанк» официально не комментировал эти сообщения.Скриншот vc.ruПо истории обновлений в App Store видно, что приложение находится там с февраля 2025 года.В марте 2025-го в соцсетях заметили сервис «Учёт надоя» и пресс-служба «Россельхозбанка» подтвердила, что это его замаскированное приложение. Оно пропало из App Store спустя пять дней.Официальное iOS-приложение РСХБ удалили из App Store в 2022 году. На своём сайте банк пишет, что приложение «Берегу» временно недоступно в магазине, и рекомендует пользоваться ранее установленным приложением и веб-версией.#новости #россельхозбанк