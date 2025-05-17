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Ася Карпова
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В App Store появилось новое замаскированное приложение «Россельхозбанка» «ПРОкурочка», пишут Telegram-каналы

В банке информацию не комментировали. В марте 2025 года РСХБ выпустил свой замаскированный сервис «Учёт надоя».

В App Store появилось новое замаскированное приложение «Россельхозбанка» «ПРОкурочка», пишут Telegram-каналы
  • Telegram-каналы обратили внимание на приложение «для контроля поголовья» 17 мая 2025 года. В комментариях в App Store некоторые пользователи пишут, что это новая версия приложения некоего банка. Чтобы войти, нужно ввести данные, которые выдали «в организации». «Россельхозбанк» официально не комментировал эти сообщения.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru

  • По истории обновлений в App Store видно, что приложение находится там с февраля 2025 года.

  • В марте 2025-го в соцсетях заметили сервис «Учёт надоя» и пресс-служба «Россельхозбанка» подтвердила, что это его замаскированное приложение. Оно пропало из App Store спустя пять дней.
  • Официальное iOS-приложение РСХБ удалили из App Store в 2022 году. На своём сайте банк пишет, что приложение «Берегу» временно недоступно в магазине, и рекомендует пользоваться ранее установленным приложением и веб-версией.

#новости #россельхозбанк

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