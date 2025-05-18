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Ася Карпова
Деньги

Вторичный рынок подарков в Telegram превысил $50 млн — «Код Дурова»

16 мая свой канал завёл рэпер Снуп Догг, за этот период капитализация цифровых предметов выросла почти на $13 млн.

  • Общая капитализация подарков в Telegram на вторичном рынке достигла 17 млн TON или $53,3 млн, пишет «Код Дурова» со ссылкой на аналитику сервиса Giftstat.
  • На 16 мая 2025 года общая стоимость составляла $37,3 млн. При этом в апреле она не поднималась выше $21 млн.
  • С 16 мая свой канал в Telegram начал вести исполнитель Снуп Догг, который поприветствовал подписчиков строчкой “Drop it like it’s hot” и попросил бусты. Канал получил «галочку» верификации, на момент публикации у него 95 тысяч подписчиков.
  • Также в статусе рэпера появился коллекционный подарок — проигрыватель пластинок.
Подарок в статусе Telegram-канала Snoop Dogg. Скриншот vc.ru
Подарок в статусе Telegram-канала Snoop Dogg. Скриншот vc.ru
Артур Томилко
Телеграм
Telegram начал аннулировать «звёзды», подарки и Premium-подписки, полученные «обманным путём»

Мера могла коснуться больше 3000 пользователей.

#новости #telegram

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