Вторичный рынок подарков в Telegram превысил $50 млн — «Код Дурова»

16 мая свой канал завёл рэпер Снуп Догг, за этот период капитализация цифровых предметов выросла почти на $13 млн.Общая капитализация подарков в Telegram на вторичном рынке достигла 17 млн TON или $53,3 млн, пишет «Код Дурова» со ссылкой на аналитику сервиса Giftstat.На 16 мая 2025 года общая стоимость составляла $37,3 млн. При этом в апреле она не поднималась выше $21 млн.С 16 мая свой канал в Telegram начал вести исполнитель Снуп Догг, который поприветствовал подписчиков строчкой “Drop it like it’s hot” и попросил бусты. Канал получил «галочку» верификации, на момент публикации у него 95 тысяч подписчиков.Также в статусе рэпера появился коллекционный подарок — проигрыватель пластинок.Подарок в статусе Telegram-канала Snoop Dogg. Скриншот vc.ruАртур ТомилкоТелеграм3 апрTelegram начал аннулировать «звёзды», подарки и Premium-подписки, полученные «обманным путём» Мера могла коснуться больше 3000 пользователей.#новости #telegram