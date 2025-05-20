Порядок взаимодействия с НСПК будет определяться «специальным соглашением». Фото «Ъ» Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подготовила законопроект, который позволит ей получать доступ к данным платёжной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП), пишет ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к нему.Документ предусматривает поправки к закону о противодействии отмыванию денег и призван «ускорить» процесс проведения проверок денежных переводов, рассказал агентству председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.По его словам, порядок взаимодействия Росфинмониторинга с АО «Национальная система платёжных карт» (НСПК, оператор «Мир» и СБП) будет определён «специальным соглашением».Росфинмониторинг предложил включить НСПК в число субъектов «национальной антиотмывочной системы» весной 2024 года. Ведомство стремится получать напрямую у оператора данные об операциях, которые пока предоставляют банки.В марте 2025 года Росфинмониторинг и ЦБ предложили ограничить срок действия карт для иностранцев в качестве меры по борьбе с дропами — людьми, которые предоставляют свои карты мошенникам для вывода украденных денег.#новости #росфинмониторинг