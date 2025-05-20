Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
AI
Телеграм
Право
Маркетплейсы
Образование
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Деньги

Росфинмониторинг запланировал получить доступ к данным платёжной системы «Мир» и СБП для борьбы с отмыванием денег

Порядок взаимодействия с НСПК будет определяться «специальным соглашением».

Фото «Ъ» 
Фото «Ъ» 
  • Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подготовила законопроект, который позволит ей получать доступ к данным платёжной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП), пишет ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к нему.
  • Документ предусматривает поправки к закону о противодействии отмыванию денег и призван «ускорить» процесс проведения проверок денежных переводов, рассказал агентству председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
  • По его словам, порядок взаимодействия Росфинмониторинга с АО «Национальная система платёжных карт» (НСПК, оператор «Мир» и СБП) будет определён «специальным соглашением».
  • Росфинмониторинг предложил включить НСПК в число субъектов «национальной антиотмывочной системы» весной 2024 года. Ведомство стремится получать напрямую у оператора данные об операциях, которые пока предоставляют банки.
  • В марте 2025 года Росфинмониторинг и ЦБ предложили ограничить срок действия карт для иностранцев в качестве меры по борьбе с дропами — людьми, которые предоставляют свои карты мошенникам для вывода украденных денег.

#новости #росфинмониторинг

6
5
1
1
36 комментариев