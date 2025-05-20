Поддержка «Юникредит банка» предупредила о приостановке исходящих переводов в долларах для физлиц

В начале 2025 года банк останавливал исходящие переводы в евро.После 6 июня 2025 года исходящие переводы в долларах США для физлиц станут недоступны из-за ограничений на стороне иностранного банка-корреспондента, пишут «Ведомости» со ссылкой на службу поддержки и Telegram-канал MarketOverview со ссылкой на рассылку для клиентов.С 26 мая 2025 года у «Юникредит банка» поменяется банк-корреспондент для исходящих платежей в долларах — им станет итальянская UniCredit. Для входящих платежей ничего не меняется: банком-корреспондентом по ним остаётся американский JPMorgan Chase.В апреле 2025 года Frank Media сообщило, что «Юникредит банк» приостановит долларовые переводы в некоторые страны.В конце января банк приостановил исходящие переводы в евро для физлиц из-за ограничений на стороне банка-корреспондента. Входящие переводы, сообщала поддержка, банк принимает.Материнская структура «Юникредит банка» находится под давлением Европейского центрального банка. Регулятор требует сократить бизнес в России.#новости #unicredit