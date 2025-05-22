Отчёт «Т-Технологий» за квартал: выручка выросла до 332 млрд рублей, чистая прибыль — до 33,5 млрд рублей

Компания представила финансовые результаты по МСФО.Выручка «Т-Технологий» в первом квартале 2025 года выросла в два раза, до 332 млрд рублей. Квартальная чистая прибыль увеличилась на 50% и составила 33,5 млрд рублей.Общее количество клиентов экосистемы компании выросло на 19% год к году — и превысило 50 млн. Количество активных клиентов — 33,3 млн против 29 млн в первом квартале 2024 года. Группа обслуживает текущие счета более 42,5 млн клиентов, свыше 1,5 млн клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, более 8,4 млн клиентов брокера «Т-Инвестиции».«Т-Технологии» также рассказали, что получили контроль в МКООО «Каталитик пипл» — структура владеет 64% в сервисе для предпринимателей «Точка». Он продолжит развиваться «в качестве самостоятельного игрока и бизнеса под управлением действующей команды менеджмента».Скриншот vc.ru «Тинькофф» сменил название на «Т-Банк» в июне 2024 года. Тогда же обновили названия других продуктов и сервисов. Головная компания получила название «Т-Технологии» вместо «ТКС Холдинг». Группа также присоединила «Росбанк» в качестве филиала.#новости #ттехнологии #отчётности