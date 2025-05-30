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Карина Пардаева
Деньги

Bangkok Bank в Таиланде ужесточил требования к иностранцам при открытии счетов

Новые правила касаются не только туристов, но и экспатов без долгосрочных виз.

  • В банке заявили, что меры направлены на усиление кибербезопасности и на предотвращение финансового мошенничества, пишет Bangkok Post.
  • Теперь для открытия счёта требуется долгосрочная виза, брак с гражданином Таиланда или наличие недвижимости в стране.
  • 27 мая 2025 года некоторые россияне пожаловались на закрытие счетов в Bangkok Bank. Telegram-канал Daily Travel News предположил, что блокировки могут быть связаны с необходимостью верифицировать привязанную SIM-карту и недавними арестами в банковской сфере.
  • Представитель банка отметил, что блокировка не всегда означает закрытие счёта — клиентов могут пригласить в отделение для подтверждения личности и биометрических данных.

#новости

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