Российское юрлицо Microsoft сообщило о планах подать на банкротство

С начала 2025 года к компании было подано четыре иска на общую сумму 110 млн рублей.Уведомление ООО «Майкрософт Рус» опубликовано на Федресурсе. Заявление подадут в Арбитражный суд Москвы. Кредитором компании выступает «Газпромбанк».По данным РБК, с января 2025 года к «Майкрософт Рус» подали четыре иска на общую сумму 110 млн рублей. В 2022-м сумма исковых требований к компании составила 34,7 млн рублей, в 23-м — 170 млн рублей, в 2024-м — 26,6 млн рублей.Среди тех, кто в эти годы судился с компанией, — ВТБ, «Мегафон», «Газпромбанк«, «Лента», ГК «Медси» и другие. Все иски связаны с невыполнением обязательств по договорам после ухода Microsoft из России в 2022 году.С 30 сентября 2023 года компания перестала продлевать лицензии российским компаниям. В марте 2024-го Microsoft заявила, что из-за новых санкций ЕС закроет российским компаниям доступ к облачным сервисам.Артур ТомилкоСервисывчера«Президент сказал — будем душить»: глава Минцифры допустил ограничение доступа к зарубежным облачным сервисам, у которых есть отечественные аналоги А также рассказал о планах в ближайшие полгода «определиться с единой политикой использования VPN-сервисов в России». #новости