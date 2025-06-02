Bloomberg рассказало о давлении российского правительства на ЦБ из-за высокой ключевой ставки

Она составляет 21% годовых.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина столкнулась с «растущим давлением» в преддверии заседания по ключевой ставке, которое запланировано на 6 июня 2025 года, узнало Bloomberg.По словам источников агентства, правительство России ожидает, что ЦБ снизит ставку, поскольку [её] влияние на бюджет и «гражданские отрасли» становится всё «более очевидным». «Некоторые» призывают снизить ставку на ближайшем заседании.Позиция правительства изменилась с осени 2024-го, отмечает Bloomberg. Тогда глава Минфина Антон Силуанов поддержал ЦБ и говорил, что снижение инфляции — приоритет. В мае же 2025 года Силуанов отмечал, что замедление темпов инфляции позволяет Банку России принять «все необходимые решения» в части денежно-кредитной политики, в том числе «чуть» ослабить её.ЦБ сохраняет ключевую ставку на уровне 21% годовых с октября 2024 года, пытаясь оказать влияние на инфляцию. Руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая отметила, что регулятору нужно выбрать между двумя рисками: сохранить ставку и опасаться рецессии или понизить её и выпустить инфляцию из-под контроля.В ЦБ и правительстве не ответили на запросы Bloomberg.Евгения ЕвсееваДеньги09:55Мнения аналитиков по поводу ключевой ставки ЦБ разделились — но большинство прогнозирует её сохранение на уровне 21% Заседание запланировано на 6 июня 2025 года.#новости #цб