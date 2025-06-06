Минприроды предложило увеличить в три-пять раз экосбор для производителей и импортёров одежды, упаковки, электроники и бытовой техники — РБК

Бизнес считает, что это приведёт к росту цен — прежде всего на бытовую технику. С проектом постановления ведомства ознакомился РБК. Новые ставки на 2026-2027 годы затронут производителей одежды, техники, упаковки, пластика, батарей и аккумуляторов.Для производителей текстиля сбор составит 89,2 тысячи рублей за тонну — это в 4,5 раза выше ранее запланированных ставок. Для батарей и аккумуляторов — 169,8 тысячи рублей (в 3-3,5 раза).Для осветительного оборудования — 61,8 тысячи рублей (в пять раз). Для пластмассовых изделий — 23,8 тысячи рублей (в четыре раза). Для различных видов упаковок — от 6700 до 89,2 тысячи рублей в зависимости от типа (более чем в четыре раза).5 июня 2025 года Shopper's со ссылкой на источники сообщало, что для производителей упаковки экосбор вырастет в 3-18 раз — в зависимости от её вида. В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники отметили, что повышение ставок ударит по производителям бытовой электроники, где продукция отличается большим весом.В Минприроды сообщили, что документ разрабатывают в сотрудничестве с Минпромторгом, Минсельхозом и Росприроднадзором по поручению президента России.Источник: APAВ апреле 2025 года несколько отраслевых союзов производителей продуктов питания обратились к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с просьбой отказаться от повышения экосбора, писал«Ъ». Рассмотреть обращение он поручил Минприроды, Росприроднадзору и «Российскому экологическому оператору».#новости #минприроды