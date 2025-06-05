Минприроды предложило повысить экосбор для производителей упаковки в 3-18 раз — Shopper's

Бизнес предупреждает, что это приведёт к росту цен на продукты.Фото Global Look PressМинприроды подготовило проект постановления об изменении базовых ставок экологического сбора, рассказали Shopper's два производителя продуктов питания и компания, связанная с выпуском пищевой упаковки. В ведомстве подтвердили, что занимаются «актуализацией ставок».Издание также ознакомилось с расчётами новых тарифов, которые Минсельхоз разослал бизнес-ассоциациям.Из документов следует, что экосбор за бумажную тару планируют увеличить в 8,4 раза, до 34,3 тысячи рублей за тонну. Для картонной упаковки — в 6,3 раза, до 17 тысяч рублей за тонну. Для пластмассовой из полиэтиленрефталата — в 7,2 раза до 47,6 тысячи рублей за тонну, из полистирола — в 8,6 раза до 95,3 тысячи рублей за тонну.Сильнее всего тариф собираются увеличить для комбинированной упаковки на основе бумаги — в 17,6 раза, до 96,2 тысячи рублей за тонну. К ней в том числе относится Tetra Pak, в который упаковывают соки, молоко и другие продукты, пояснил один из собеседников издания.Экосбор за металическую тару предлагают увеличить в 12 раз до 34,4 тысячи рублей за тонну. Он затронет алюминиевые банки, в которые разливают в том числе пиво и безалкогольные напитки.Производители упаковки вынуждены будут включить возросшие издержки в стоимость продукции, говорит менеджер одной из пищевых компаний. По его оценке, на полках товары в итоге подорожают на 1,4-2,7%. Сильнее всего «пострадает» молоко и соки в Tetra Pak.В апреле 2025 года несколько отраслевых союзов производителей продуктов питания обратились к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с просьбой отказаться от повышения экосбора, писал «Ъ». Рассмотреть обращение он поручил Минприроды, Росприроднадзору и «Российскому экологическому оператору».В начале июня Минприроды ответило, что «принятие экономически обоснованных ставок экологического сбора не приведёт к существенному росту продуктовой инфляции», передаёт Shopper's.#новости