6 июня 2025-го регулятор впервые за три года снизил ключевую ставку — с 21% до 20%. Скриншот из трансляции ЦБИнфляцияТемпы роста цен в марте 2025-го составляли 7% в годовом выражении, а в апреле замедлились до 6%, сообщила Набиуллина. Основной фактор — высокая ключевая ставка. При этом её влияние пока проявляется «неравномерно в разных сегментах», признала она.Наибольшее воздействие жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ оказала на сегмент непродовольственных товаров, в котором инфляция «достаточно низкая». Рост цен на продукты питания «в целом замедлился», но меньшими темпами. В сфере услуг рост цен «остаётся высоким».Ценовые ожидания бизнеса «устойчиво сокращаются» с начала 2025 года. Однако инфляционные ожидания граждан без особых изменений колеблются в диапазоне 13-14%. По данным Росстата, на начало июня инфляция составила 9,7% в годовом выраженииЭкономикаВнутренний спрос остаётся высоким, но темпы его роста замедляются, отметила глава ЦБ. Экономическая активность, как и инфляция, при этом «неоднородна в разных сегментах».Набиуллина объясняет это «структурной трансформацией экономики»: в ряде отраслей спрос будет расти повышенными темпами, но в других может падать, особенно после перегрева некоторых рынков, например, строительного.ЦБ замечает больше признаков «снижение напряжённости» на рынке труда. По опросам регулятора, доля компаний, которые испытывают дефицит кадров, снижается.Укрепление рубля Набиуллина объяснила «высоким спросом на рублёвые активы», которые обусловлены жёсткой денежно-кредитной политикой. Она также отметила «сдержанную» динамику импорта и «стабильный баланс» спроса и предложения валюты на внутреннем рынке — несмотря на снижение нефтяных цен.Риски и перспективы будущих решений ЦБПроинфляционные риски снизились, но по-прежнему преобладают. К дезинфляционным факторам регулятор относит существенно более быстрое охлаждение кредитования и спроса, чем это происходит сейчас.ЦБ также продолжает учитывать политические риски, которые «предсказуемо непредсказуемы». Помимо этого, на решения регулятора могут повлиять изменения в бюджетной политике.Подход к снижению ключевой ставки «требует большой осторожности», отметила Набиуллина. В частности, он может предполагать паузы между шагами (когда ставка будет оставаться без изменений — прим. vc.ru).Кроме того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться или начнёт расти, ЦБ может вновь повысить ключевую ставку.6 июня 2025 года ЦБ понизил ключевую ставку с 21% до 20%. До этого регулятор четыре раза сохранял её на уровне 21%, а снижение произошло впервые за три года. Следующее заседание запланировано на 25 июля 2025 года.Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже показатель, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой ставке, как правило, растут вклады и депозиты.Таня БоброваДеньги2 июняBloomberg рассказало о давлении российского правительства на ЦБ из-за высокой ключевой ставки Она составляет 21% годовых.#новости #цб