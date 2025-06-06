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Артур Томилко
Деньги

Инфляционные ожидания остаются высокими, а подход к снижению ключевой ставки будет «осторожным»: главное из пресс-конференции главы ЦБ

6 июня 2025-го регулятор впервые за три года снизил ключевую ставку — с 21% до 20%.

Скриншот из трансляции ЦБ
Скриншот из трансляции ЦБ

Инфляция

  • Темпы роста цен в марте 2025-го составляли 7% в годовом выражении, а в апреле замедлились до 6%, сообщила Набиуллина. Основной фактор — высокая ключевая ставка. При этом её влияние пока проявляется «неравномерно в разных сегментах», признала она.
  • Наибольшее воздействие жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ оказала на сегмент непродовольственных товаров, в котором инфляция «достаточно низкая». Рост цен на продукты питания «в целом замедлился», но меньшими темпами. В сфере услуг рост цен «остаётся высоким».
  • Ценовые ожидания бизнеса «устойчиво сокращаются» с начала 2025 года. Однако инфляционные ожидания граждан без особых изменений колеблются в диапазоне 13-14%. По данным Росстата, на начало июня инфляция составила 9,7% в годовом выражении

Экономика

  • Внутренний спрос остаётся высоким, но темпы его роста замедляются, отметила глава ЦБ. Экономическая активность, как и инфляция, при этом «неоднородна в разных сегментах».
  • Набиуллина объясняет это «структурной трансформацией экономики»: в ряде отраслей спрос будет расти повышенными темпами, но в других может падать, особенно после перегрева некоторых рынков, например, строительного.
  • ЦБ замечает больше признаков «снижение напряжённости» на рынке труда. По опросам регулятора, доля компаний, которые испытывают дефицит кадров, снижается.
  • Укрепление рубля Набиуллина объяснила «высоким спросом на рублёвые активы», которые обусловлены жёсткой денежно-кредитной политикой. Она также отметила «сдержанную» динамику импорта и «стабильный баланс» спроса и предложения валюты на внутреннем рынке — несмотря на снижение нефтяных цен.

Риски и перспективы будущих решений ЦБ

  • Проинфляционные риски снизились, но по-прежнему преобладают. К дезинфляционным факторам регулятор относит существенно более быстрое охлаждение кредитования и спроса, чем это происходит сейчас.
  • ЦБ также продолжает учитывать политические риски, которые «предсказуемо непредсказуемы». Помимо этого, на решения регулятора могут повлиять изменения в бюджетной политике.
  • Подход к снижению ключевой ставки «требует большой осторожности», отметила Набиуллина. В частности, он может предполагать паузы между шагами (когда ставка будет оставаться без изменений — прим. vc.ru).
  • Кроме того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться или начнёт расти, ЦБ может вновь повысить ключевую ставку.
  • 6 июня 2025 года ЦБ понизил ключевую ставку с 21% до 20%. До этого регулятор четыре раза сохранял её на уровне 21%, а снижение произошло впервые за три года. Следующее заседание запланировано на 25 июля 2025 года.
  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже показатель, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой ставке, как правило, растут вклады и депозиты.
Таня Боброва
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#новости #цб

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