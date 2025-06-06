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Артур Томилко
Деньги

Intel решила не заниматься проектами, которые принесут меньше 50% валовой прибыли

Это часть новой стратегии компании, направленной на рост капитализации бизнеса.

  • О новом подходе рассказала глава Intel Products Мишель Джонстон Холтхаус. По её словам, компания больше не станет одобрять проекты, которые будут приносить меньше 50% валовой прибыли (прибыль от продаж после вычета себестоимости продукта).
  • Она пояснила, что стратегия направлена на снижение рисков, а её автором выступает новый гендиректор Intel Лип-Бу Тан. «Это то, чего могут добиться наши конкуренты. Нет причин, по которым того же не можем достичь мы», — отметила Холтхаус.
  • Команды, которые не смогут доказать, что их продукт сможет принести компании хотя бы 50%-ную маржу, рискуют остаться без работы, добавила она.
  • В первом квартале 2025 года валовая прибыль Intel составила 31,67%, следует из данных. MacroTrends. Для сравнения: валовая прибыль Nvidia за тот же период — 60,5%.
  • В феврале 2025-го СМИ узнали о возможном разделе Intel в рамках сделки с TSMC и Broadcom. Первая хотела получить контроль над американским бизнесом Intel и управлять заводами в стране, писало Bloomberg. Broadcom же интересуется покупкой подразделения Intel по разработке и продаже чипов, сообщал WSJ.
  • В марте Intel объявила о назначении гендиректором Лип-Бу Тана — бывшего главу разработчика ПО для производителей чипов Cadence Design Systems. Он стал четвёртым главой компании за семь лет.
  • В апреле источники Bloomberg рассказали, что Intel запланировал уволить 20% штата — примерно 21 тысячу сотрудников, чтобы сократить штат управленцев. По их словам, это попытка оптимизировать работу и «возродить инженерную культуру».

#новости #intel

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