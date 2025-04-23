Bloomberg: Intel запланировал уволить 20% штата — примерно 21 тысячу сотрудников

Чтобы сократить штат управленцев. Об увольнениях объявят уже на неделе до 27 апреля 2025 года, говорят источники Bloomberg. Они последуют за сокращениями в августе 2024-го — тогда уволили 19 тысяч сотрудников.По данным издания, у Intel на конец 2024-го было около 108 тысяч работников. Таким образом, уволят около 21 тысячи человек.Решение — попытка оптимиризовать управление компанией и «возродить инженерную культуру». Это будет первая крупная реструктуризация при новом гендиректоре Лип-Бу Тане.Как отмечает издание, последние три года продажи Intel только падали, а убытки — росли. 24 апреля 2025-го компания планирует отчитаться за первый квартал года, и аналитики прогнозируют, что «худшее уже позади», но не ждут возвращения к прежним уровням продаж.Reuters сообщало, что Тан рассматривает «значительные изменения» в структуре Intel и методах производства микросхем. Новая стратегия предполагала увольнения — чтобы решить проблему с «раздутым штатом управленцев среднего звена». Издание также писало, что Тан сокращает руководящий состав, чтобы ключевые команды разработчиков подчинялись ему напрямую.Полина ЛааксоМнения21.10.2024WSJ: «Раньше Intel и Boeing числились во всех списках самых почитаемых американских производителей, а теперь находятся на грани краха» И это проблема не только для инвесторов, но и для всей страны в целом.#новости #intel