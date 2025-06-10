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Полина Лааксо
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ФАС проверит ценообразование на рынке онлайн-кинотеатров — в частности у «Кинопоиска» и Start

И поищет способы «сбалансировать рынок, чтобы интересы потребителей были учтены и не было дискриминации».

  • По словам главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского, ведомство получает «много» обращений от потребителей, которые указывают на «непрозрачную» систему ценообразования.

Потребители жалуются на то, что они подключают пакеты, а потом к ним сыплются постоянно какие-то платежи.

Максим Шаскольский, глава ФАС, цитата по ТАСС
Источник фото: РБК
Источник фото: РБК
  • По данным TelecomDaily, в 2024 году выручка российских онлайн-кинотеатров от подписок и рекламы достигла 121,3 млрд рублей, что на 44% больше год к году. Глава агентства объяснял динамику ростом цен на подписки.

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