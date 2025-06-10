ФАС проверит ценообразование на рынке онлайн-кинотеатров — в частности у «Кинопоиска» и Start

И поищет способы «сбалансировать рынок, чтобы интересы потребителей были учтены и не было дискриминации».По словам главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского, ведомство получает «много» обращений от потребителей, которые указывают на «непрозрачную» систему ценообразования.Потребители жалуются на то, что они подключают пакеты, а потом к ним сыплются постоянно какие-то платежи. Максим Шаскольский, глава ФАС, цитата по ТАССИсточник фото: РБКПо данным TelecomDaily, в 2024 году выручка российских онлайн-кинотеатров от подписок и рекламы достигла 121,3 млрд рублей, что на 44% больше год к году. Глава агентства объяснял динамику ростом цен на подписки.#новости