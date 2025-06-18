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«ИИ-кофе» от «Сбера», манифест рубля, подорожавший обед и фигура медведя-повелителя пчёл: что происходит на ПМЭФ-2025

Форум в Санкт-Петербурге проходит в 28-й раз, количество участников по сравнению с 2024 годом выросло.

  • 18 июня 2025 года открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Мероприятия продлятся до 21 июня.
Источник: пресс-служба Пулково
Источник: пресс-служба Пулково
  • Основная тема форума — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Страной-гостем стал Бахрейн. По данным Росконгресса, всего своё участие подтвердили более 20 тысяч человек из 140 стран и территорий.
  • В первый день работы ПМЭФ жители Санкт-Петербурга пожаловались на сбои в работе мобильного интернета.

Стенды

  • Традиционно на площадке форума открыли свои стенды ведомства, компании и регионы. Например, РЖД сделали «платформу» и «трубу-портал» в проекты компании.
Источник: «РИА Новости»
«ИИ-кофе» от «Сбера», манифест рубля, подорожавший обед и фигура медведя-повелителя пчёл: что происходит на ПМЭФ-2025
«ИИ-кофе» от «Сбера», манифест рубля, подорожавший обед и фигура медведя-повелителя пчёл: что происходит на ПМЭФ-2025
  • Одно из центральных мест занимает большой макет с основными достопримечательностями Санкт-Петербурга и расположенными на нём парками общественного транспорта.
«ИИ-кофе» от «Сбера», манифест рубля, подорожавший обед и фигура медведя-повелителя пчёл: что происходит на ПМЭФ-2025
«ИИ-кофе» от «Сбера», манифест рубля, подорожавший обед и фигура медведя-повелителя пчёл: что происходит на ПМЭФ-2025
«ИИ-кофе» от «Сбера», манифест рубля, подорожавший обед и фигура медведя-повелителя пчёл: что происходит на ПМЭФ-2025
«ИИ-кофе» от «Сбера», манифест рубля, подорожавший обед и фигура медведя-повелителя пчёл: что происходит на ПМЭФ-2025
  • «Альфа-банк» собрал стенд из книг ведущих футурологов и экономистов. Среди авторов — Чэнь Цюфань, написавший «ИИ-2041». Его же можно лично встретить на ПМЭФ. Книги лежат и возле стенда — их раздают бесплатно.
Источник: «Русский маркетинг»
  • «АвтоВАЗ» показал спортивные версии Lada Iskra Sport и Lada Niva.
«ИИ-кофе» от «Сбера», манифест рубля, подорожавший обед и фигура медведя-повелителя пчёл: что происходит на ПМЭФ-2025
«ИИ-кофе» от «Сбера», манифест рубля, подорожавший обед и фигура медведя-повелителя пчёл: что происходит на ПМЭФ-2025

  • Среди маскотов, которых можно встретить на форуме — человек-пчела на стенде Башкортостана, медведь «Росхима», лев и львица «Газпрома».

«ИИ-кофе» от «Сбера», манифест рубля, подорожавший обед и фигура медведя-повелителя пчёл: что происходит на ПМЭФ-2025
«ИИ-кофе» от «Сбера», манифест рубля, подорожавший обед и фигура медведя-повелителя пчёл: что происходит на ПМЭФ-2025
«ИИ-кофе» от «Сбера», манифест рубля, подорожавший обед и фигура медведя-повелителя пчёл: что происходит на ПМЭФ-2025

  • Также на стенде Башкортостана можно увидеть фигуру «мишки Атая, повелевающего пчёлами».

Источник: ТАСС
  • У «Уралхима» — традиционный стенд, собранный из цветов.
«ИИ-кофе» от «Сбера», манифест рубля, подорожавший обед и фигура медведя-повелителя пчёл: что происходит на ПМЭФ-2025
«ИИ-кофе» от «Сбера», манифест рубля, подорожавший обед и фигура медведя-повелителя пчёл: что происходит на ПМЭФ-2025
«ИИ-кофе» от «Сбера», манифест рубля, подорожавший обед и фигура медведя-повелителя пчёл: что происходит на ПМЭФ-2025
  • «Сбер» бесплатно угощает кофе от GigaChat. Нейросеть поучаствовала так: её спросили, с каким сиропом делать капучино — она выбрала карамельный.
«ИИ-кофе» от «Сбера», манифест рубля, подорожавший обед и фигура медведя-повелителя пчёл: что происходит на ПМЭФ-2025
«ИИ-кофе» от «Сбера», манифест рубля, подорожавший обед и фигура медведя-повелителя пчёл: что происходит на ПМЭФ-2025
  • ВТБ представил на ПМЭФ стихотворение в духе поэта Владимира Маяковского, подписанное «Ваш, Рубль из ВТБ».

Вот вам в карман манифест от Рубля!

Мускулистого и упёртого!

На плечи мои поднялась почти вся

Экономика распростёртая!

Когда твой «зелёненький» скорчился, сжался,

Крипта лопалась, как волдырь,

Ты мне кричала сквозь санкции — сжалься!

Я сжалился,

и двинул стабильно вширь!

Всех страшно волнует инфляция!

Знаете ли, следите ли?

И без неё нам есть, чем заняться!

На экономическом форуме в Питере!

Ключевая, кредитная и депозитная — ставки ещё высоки!

Хотите притормозить меня?

Не выйдет! Вам не с руки!

Я корни пустил! Время — пуститься в экономический рост!

Надо решить всерьёз,

И спасти капитал от угроз

Регуляторных гроз!

Крайние меры нам не нужны!

  • Гостями ПМЭФ стали Крош и Ёжик из «Смешариков» — но персонажи поменялись телами.
Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
  • Еда на ПМЭФ стала дороже — на 1600 рублей. Сеты из трёх блюд стоят 6500 рублей. В 2024-м цена была 4900 рублей, в 2023-м и 2022-м — 4500 рублей. В 2021 году сет стоил 3800 рублей.
Источник: РБК
Источник: РБК
Маша Цепелева
Деньги
Робот Женя с анекдотами о ЖКХ, макет магистрали из Москвы в Петербург и подорожавший обед: что происходит на ПМЭФ-2024

Форум проходит в 27-й раз, количество участников по сравнению с прошлым годом практически не изменилось.

Фото «Коммерсанта»

#новости #пмэф2025

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