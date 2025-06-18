«ИИ-кофе» от «Сбера», манифест рубля, подорожавший обед и фигура медведя-повелителя пчёл: что происходит на ПМЭФ-2025

Вот вам в карман манифест от Рубля!
Мускулистого и упёртого!
На плечи мои поднялась почти вся
Экономика распростёртая!
Когда твой «зелёненький» скорчился, сжался,
Крипта лопалась, как волдырь,
Ты мне кричала сквозь санкции — сжалься!
Я сжалился,
и двинул стабильно вширь!
Всех страшно волнует инфляция!
Знаете ли, следите ли?
И без неё нам есть, чем заняться!
На экономическом форуме в Питере!
Ключевая, кредитная и депозитная — ставки ещё высоки!
Хотите притормозить меня?
Не выйдет! Вам не с руки!
Я корни пустил! Время — пуститься в экономический рост!
Надо решить всерьёз,
И спасти капитал от угроз
Регуляторных гроз!
Крайние меры нам не нужны!