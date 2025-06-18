«ИИ-кофе» от «Сбера», манифест рубля, подорожавший обед и фигура медведя-повелителя пчёл: что происходит на ПМЭФ-2025

Вот вам в карман манифест от Рубля!

Мускулистого и упёртого!

На плечи мои поднялась почти вся

Экономика распростёртая!

Когда твой «зелёненький» скорчился, сжался,

Крипта лопалась, как волдырь,

Ты мне кричала сквозь санкции — сжалься!

Я сжалился,

и двинул стабильно вширь!

Всех страшно волнует инфляция!

Знаете ли, следите ли?

И без неё нам есть, чем заняться!

На экономическом форуме в Питере!

Ключевая, кредитная и депозитная — ставки ещё высоки!

Хотите притормозить меня?

Не выйдет! Вам не с руки!

Я корни пустил! Время — пуститься в экономический рост!

Надо решить всерьёз,

И спасти капитал от угроз

Регуляторных гроз!

Крайние меры нам не нужны!