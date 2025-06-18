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Карина Пардаева
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Петербуржцы пожаловались на сбои в работе мобильного интернета в первый день работы ПМЭФ

Официальных заявлений ни от городских властей, ни от операторов нет.

  • Больше всего жалоб на 18 июня 2025 года 11:09 от абонентов МТС, T2 и «Мегафона», следует из данных Downdetector.
скриншот vc.ru
скриншот vc.ru
  • Пользователи в Санкт-Петербурге и Ленобласти жалуются на отсутствие связи и мобильного интернета. По словам читателей «Бумаги», интернет перестал работать ещё ночью в разных частях города.
  • Петербургский международный экономический форум пройдёт в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 18-21 июня 2025 года. Среди участников — делегации из Венгрии, Индии, стран Африки и Ближнего Востока и десятков других государств.
Карина Пардаева
Сервисы
Фракция «Новые люди» предложила оповещать абонентов о сбоях связи с помощью SMS

Это поможет снизить нагрузку на службы поддержки провайдеров и повысить доверие граждан, считают в организации.

Источник фото: Unsplash

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