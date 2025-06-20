Основатель SoftBank Масаёси Сон запланировал построить в США индустриальный комплекс по производству роботов стоимостью $1 трлн — Bloomberg

К проекту он планирует привлечь тайваньскую TSMC.О планах главы SoftBank рассказали источники Bloomberg. По их словам, построить комплекс под кодовым названием Project Crystal Land могут в Аризоне.Сон рассчитывает привлечь к проекту тайваньскую компанию по производству полупроводников TSMC, но заинтересована ли она в участии, неизвестно. Собеседники агентства говорят, что в обсуждениях также участвовало руководство Samsung, но деталей не приводят.Реализация идеи зависит от поддержки администрации президента США Дональда Трампа, а также властей штата, отмечает Bloomberg. Проект оценивают в $1 трлн, но окончательная стоимость будет определять участие других технологических компаний.SoftBank, TSMC, Samsung и представители правительства США отказались от комментариев. Акции SoftBank на фоне новости выросли на 2,7%, TSMC — на 1,9%, а Samsung — на 0,5%.В январе 2025 года SoftBank совместно с OpenAI и Oracle создали компанию Stargate для строительства дата-центров в США. Изначальные инвестиции в проект составили $100 млрд.#новости #softbank