The Open Platform, один из разработчиков Telegram Wallet, привлёк $28,5 млн при оценке в $1 млрд

Инвестиции потратят на внедрение кошелька в США и Европе и развитие проектов на базе TON.Стартап, ставший «единорогом», привлёк инвестиции от Ribbit Capital при участии Pantera Capital, сообщил Fortune гендиректор компании Андрей Рогозов. Он же работает с блокчейн-проектом TON. Первая инвестфирма получила 4% компании, вторая — 1%.Общая сумма привлечённых средств с учётом предыдущих раундов — $70 млн.The Open Platform — платформа для создания приложений на базе блокчейна TON и внедрения их в Telegram. Она — одна из разработчиков криптокошелька Wallet, который с января 2022-го работал в виде Telegram-бота, а с августа получил веб-интерфейс. С сентября 2023-го войти в него можно через настройки. В нём можно увидеть историю транзакций и баланс, а также купить или перевести криптовалюту своим контактам.Инвестиции планируют направить на внедрение криптокошелька в США и Европе. По словам Рогозова, «очень дорого» обходится всё, «связанное с соблюдением регуляторных требований». Также деньги потратят на развитие проектов на основе TON — блокчейн-игр и приложений с ИИ.#новости