«Ozon Банк» начал тестировать точки продаж в ПВЗ

До сих пор он предлагал услуги в онлайне.«Ozon Банк» открыл точки продаж в четырёх пунктах выдачи заказов (ПВЗ) в Москве, Екатеринбурге, Перми и Санкт-Петербурге, пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию. Там клиентам помогают открыть карту, накопительный счёт, консультируют по другим финансовым продуктам.Пилотный проект продлится до конца 2025 года. Затем банк оценит спрос и результаты и решит, стоит ли масштабировать его. Владельцы ПВЗ, в которых расположены точки продаж, получат компенсацию за предоставление части помещения.В конце 2024 года компания говорила, что планирует в пилотном режиме установить в России собственные банкоматы «Ozon банк» в 2025 году.Ozon выкупил банк «Оней» у «Совкомбанка» в апреле 2021 года, а затем переименовал его. В 2022 году маркетплейс зарегистрировал «Еком банк», получив ещё одну банковскую лицензию — универсальную. После «Ozon банк» присоединили к «Еком банку».Кроме Ozon на рынке электронной коммерции свои банки есть у Wildberries и «Яндекса». В октябре 2024 года в ЦБ рассказывали, что банки этих трёх компаний заняли 40% рынка электронных платежей.Источник: Ozon#новости #ozon