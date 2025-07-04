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Таня Боброва
Деньги

«Ozon Банк» начал тестировать точки продаж в ПВЗ

До сих пор он предлагал услуги в онлайне.

  • «Ozon Банк» открыл точки продаж в четырёх пунктах выдачи заказов (ПВЗ) в Москве, Екатеринбурге, Перми и Санкт-Петербурге, пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию. Там клиентам помогают открыть карту, накопительный счёт, консультируют по другим финансовым продуктам.
  • Пилотный проект продлится до конца 2025 года. Затем банк оценит спрос и результаты и решит, стоит ли масштабировать его. Владельцы ПВЗ, в которых расположены точки продаж, получат компенсацию за предоставление части помещения.
  • В конце 2024 года компания говорила, что планирует в пилотном режиме установить в России собственные банкоматы «Ozon банк» в 2025 году.
  • Ozon выкупил банк «Оней» у «Совкомбанка» в апреле 2021 года, а затем переименовал его. В 2022 году маркетплейс зарегистрировал «Еком банк», получив ещё одну банковскую лицензию — универсальную. После «Ozon банк» присоединили к «Еком банку».
  • Кроме Ozon на рынке электронной коммерции свои банки есть у Wildberries и «Яндекса». В октябре 2024 года в ЦБ рассказывали, что банки этих трёх компаний заняли 40% рынка электронных платежей.
Источник: Ozon
Источник: Ozon

#новости #ozon

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