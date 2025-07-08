Основные индексы Европы и Азии растут на фоне отсрочки вступления в силу пошлин США

Дональд Трамп продлил срок заключения торговых сделок до 1 августа 2025 года. Крупнейшие азиатские рынки 8 июля 2025 года открылись ростом, следует из данных Investing.com. Японский индекс Nikkei 225 растёт на 0,36%, южнокорейский KOSPI — на 1,81%, сингапурский STI Index — на 0,53%.Европейские индексы на открытии торгов также сохраняют положительную динамику. Немецкий DAX прибавляет около 0,3%, французский CAC 40 — 0,1%, австрийский ATX — 0,54%, бельгийский BEL 20 — 0,3%. При этом нидерландский индекс AEX открылся падением на 0,24%.Вечером 7 июля 2025 года Трамп подписал указ о переносе срока вступления в силу пошлин на импорт в США. Новая дата — 1 августа 2025 года.Одновременно с этим Белый дом опубликовал копии писем в адрес властей Японии, Южной Кореи, Малайзии, Казахстана, Южной Африки, Лаоса, Мьянмы. В них говорится, что с 1 августа импорт из этих стран в США начнёт облагаться пошлинами в размере от 25% до 40%.Bloomberg указало, что тарифы фактически те же, о которых Трамп объявил в апреле 2025 года. Затем президент ввёл паузу в повышении пошлин для некоторых стран на 90 дней для переговоров. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%.Американский рынок отреагировал на новости снижением. Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 на закрытии торгов 7 июля падали на 0,79%, Dow Jones — на 0,94%.#новости #пошлины #рынки