ЦБ установил курс доллара ниже 78 рублей впервые с конца мая 2023 года

Официальный курс евро — 91,5 рубля.Обновлено в 19:30 мск. Доллар на внебиржевом рынке упал на 5% и приблизился вплотную к 74 рублям, пишет РБК. Центробанк опустил курс доллара на 11 июля 2025 года на 27 копеек — до 77,9 рубля. Курс евро вырос на 8 копеек — до 91,5 рубля. Официальный курс юаня — 10,82 рубля, что на 3 копейки меньше, чем 10 июля 2025-го. В предыдущий раз ниже 78 рублей доллар опускался в мае 2023 года, отмечают «Ведомости» и РБК.На межбанковском рынке к 19:05 мск курс доллара составляет 77,88 рубля, евро — 91,01 рубля.По словам эксперта «БКС Мир Инвестиций», сейчас рубль поддерживают несколько факторов — жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ и повышенный спрос на рублёвый долг.С декабря 2024 года ЦБ учитывает объединённые данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка для расчёта курсов валют к рублю. До этого регулятор использовал отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом рынке. На Мосбирже торги долларом и евро не проводят с лета 2024 года после попадания площадки под санкции США.#новости #курсывалют