Счётная палата обвинила «Ростелеком» в «недостаточно эффективном» расходовании 3 млрд рублей из бюджета в 2021-2023 годах

Нарушения выявила проверка.У «Ростелекома» действует соглашение с Минцифры об оказании универсальных услуг связи по всей России. По закону их должны были предоставлять жителям населённых пунктов численностью 100-500 человек, где «из-за низкого коммерческого потенциала» нет других источников связи.Когда провайдер начал оказывать услуги в 154 пунктах, число жителей там уже не соответствовало диапазону, а в 496 уже работали другие операторы.В 1056 пунктах отметили «нулевое или около нулевое значение потребления трафика и малое число активных пользователей». Среди причин — наличие сотовой связи в 96% пунктов, а также ограниченный 100 метрами радиус действия точек доступа. В части пунктов точки не работали от одного до восьми месяцев.Ведомство заключило, что «Ростелеком» «ненадлежащим» образом выполнил свои обязательства, а Минцифры плохо проконтролировало поставку услуг и не приняло меры. Обеим сторонам сказали устранить нарушения. Министерству также рекомендовали пересмотреть договор с провайдером, чтобы ужесточить контроль.Источник фото: iPhones.ruВ середине июля 2025 года некоторые пользователи в соцсетях сообщили, что «Ростелеком» начал ограничивать поток трафика абонентам со «слишком» большим объёмом переданных данных — например больше 1 ТБ в месяц.В компании сказали, что не меняли условия, правила и тарифы на пользование домашним интернетом «для нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью». У безлимитных тарифов для физлиц нет ограничений по объёмам скачиваемого трафика. Однако если он будет «в десятки и сотни раз превышать средний объём потребления», скорость могут снизить для проверки.#новости #минцифры #ростелеком