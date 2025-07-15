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Таня Боброва
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Госдума поддержала в первом чтении законопроект об увеличении штрафов до 1 млн рублей за навязывание допуслуг

Если документ примут, он должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

  • Документ вносит поправки в КоАП и предполагает увеличение штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату, сообщила Госдума.
  • В случае принятия закона штрафы для должностных лиц и ИП могут составить от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для юрлиц — от 250 тысяч до 1 млн рублей. С 2023 года штрафы составляют от 2000 до 4000 рублей и от 20 тысяч до 40 тысяч рублей соответственно.
  • В апреле 2025 года президент Владимир Путин подписал закон, который разрешит продавцам, исполнителям и агрегаторам продавать за отдельную плату товары, услуги и работы только с письменного согласия потребителя.
  • Автоматически проставлять отметки или иначе «формировать условия», которые предполагают изначальное согласие клиента, нельзя. Документ вступит в силу также с 1 сентября 2025 года.
Источник: Госдума
Источник: Госдума

#новости #законы

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