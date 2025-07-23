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Таня Боброва
Деньги

Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года

К той же дате все банки должны завершить подготовку своих систем к работе с универсальным QR-кодом.

  • Президент России Владимир Путин подписал закон об универсальном QR-коде и массовом внедрении цифрового рубля. Госдума приняла его в июле 2025 года.
  • Согласно документу, крупнейшие банки должны предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки, оплачивать товары и услуги, выполнять переводы и другие операции с 1 сентября 2026 года. Тогда же операции станут обязательными для продавцов с выручкой более 120 млн рублей, которые обслуживаются у них.
  • С 1 сентября 2027 года подключат банки с универсальной лицензией и их клиентов-ритейлеров с выручкой от 30 млн рублей в год. С 1 сентября 2028 года — остальные банки и продавцов. Торговые точки с годовой выручкой менее 5 млн рублей смогут отказаться от приёма оплаты цифровыми рублями, сообщал ЦБ.
  • Все банки должны завершить подготовку своих систем к работе с универсальным QR-кодом до 1 сентября 2026 года. Сроки, в которые банки будут обязаны подключить его продавцам, определит ЦБ.
Валерия Ильина
Деньги
Цифровой рубль: что это такое, зачем и как им пользоваться
От редакции
Текст обновлён 18 июля 2025 года.

Рассказываем о новой валюте простыми словами.

Цифровой рубль: что это такое, зачем и как им пользоваться

#новости #цифровойрубль

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