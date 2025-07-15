Госдума утвердила массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 года

Цифровой рубль — это третья форма российской валюты после наличных и безналичных денег. Использовать цифровые рубли можно по желанию. Выпускать их будет ЦБ. Реальные операции с цифровым рублём начали тестировать в августе 2023 года. Например, закрытые тесты оплаты проезда проводят в московском метро.