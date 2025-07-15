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Таня Боброва
Деньги

Госдума утвердила массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 года

К той же дате все банки должны завершить подготовку своих систем к работе с универсальным QR-кодом.

  • С 1 сентября 2026 года предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки, оплачивать товары и услуги, выполнять переводы и другие операции должны крупнейшие банки, сообщил ЦБ. Тогда же операции станут обязательными для торговых компаний с выручкой более 120 млн рублей, если они обслуживаются в крупнейших банках.
  • С 1 сентября 2027 года подключат банки с универсальной лицензией и их клиентов-ритейлеров с выручкой от 30 млн рублей в год. С 1 сентября 2028 года — остальные банки и продавцов с ежегодной выручкой менее 30 млн рублей.
  • Торговые точки с годовой выручкой менее 5 млн рублей смогут отказаться от приёма оплаты цифровыми рублями.
  • Принятый законопроект определяет и сроки запуска универсального QR-кода на базе решения Национальной системы платёжных карт (НСПК). Все банки должны завершить подготовку своих систем к работе с ним до 1 сентября 2026 года, раньше тоже можно — по желанию. Сроки, в которые банки будут обязаны подключить его продавцам, определит ЦБ.
  • НСПК будет предоставлять универсальный QR-код банкам бесплатно. Как отметил регулятор, решение позволит «существенно упростить проведение оплаты без карт и избежать путаницы, когда QR-кодов на кассе много».

  • Цифровой рубль — это третья форма российской валюты после наличных и безналичных денег. Использовать цифровые рубли можно по желанию. Выпускать их будет ЦБ. Реальные операции с цифровым рублём начали тестировать в августе 2023 года. Например, закрытые тесты оплаты проезда проводят в московском метро.

Логотип цифрового рубля, который ЦБ представил в 2023 году. Источник: ЦБ   
Логотип цифрового рубля, который ЦБ представил в 2023 году. Источник: ЦБ   

#новости #цб #цифровойрубль

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