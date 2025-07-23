Самозапрет на выдачу кредитов оформили 13,5 млн россиян с марта 2025 года

Сколько из них затем сняли запрет, неизвестно.Возможность подать заявление о самозапрете появилась на Госуслугах 1 марта 2025 года. Его можно установить на новые займы, кроме ипотеки, автокредитов и основных образовательных кредитов.По словам главы Минцифры Максута Шадаева, с тех пор 13,5 млн россиян установили через Госуслуги запрет на оформление кредитов и займов. В апреле 2025-го его оформили почти 9 млн россиян.С сентября установить самозапрет на займы можно будет и в любом МФЦ. В мае 2025 года в МВД предложили ввести «тотальный запрет» на выдачу кредитов вместо самозапрета по желанию, снять который можно будет по требованию. В ведомстве уточняли, что это могло бы стать дальнейшей реализацией уже существующего механизма.Валерия ИльинаДеньги10 апрСамозапрет на кредиты в 2025 году: как оформить и для чего нужен Ещё один барьер для мошенников, но бдительность по-прежнему крайне важна.#новости