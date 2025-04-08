Самозапрет на выдачу кредитов за месяц оформили почти 9 млн россиян

Сервис появился на Госуслугах 1 марта 2025 года. Число самозапретов на оформление потребительских кредитов и займов составило 8,7 млн человек, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании фракции КПРФ. Других подробностей она не привела.Возможность подать заявление о самозапрете появилась на Госуслугах 1 марта 2025 года. Его можно установить на любые новые займы, кроме ипотеки, автокредитов и основных образовательных кредитов.При оформлении самозапрета в кредитной истории появится специальная отметка. Если она есть, банки и МФО должны отказать в займе.Снять самозапрет можно в любое время, подав заявление на Госуслугах с электронной подписью. Её можно получить в приложении «Госключ». До 1 сентября 2025 года услуга по установлению самозапрета должна появиться в МФЦ.За первые два дня работы сервисом воспользовались 1,7 млн человек, отмечали в Минцифры. Средний возраст заявителя тогда составлял 53 года. Чаще заявления подавали жители Москвы и Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края, Свердловской и Ростовской областей, Башкортостана, Татарстана, Новосибирской и Нижегородской областей.На фоне востребованности услуги в Госдуме уже предложили добавить возможность установки самозапрета или лимитов на покупки на маркетплейсах. Идею поддержало Минэкономразвития, но в законопроект её пока не оформили.#новости