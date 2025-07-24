Отчёт Google за квартал: выручка — $96,43 млрд, чистая прибыль — $28,2 млрд

Показатели оказались выше ожиданий аналитиков Уолл-стрит.Выручка Alphabet, материнской компании Google, составила $96,43 млрд — она увеличилась на 14% год к году против ожидаемого аналитиками роста на 10,9%. Чистая прибыль — $28,2 млрд, на 20% больше год к году.Выручка от рекламы на YouTube составила $9,7 млрд против ожидаемых $9,5 млрд. Выручка от поисковых услуг — $54,19 млрд. Общая выручка от рекламы выросла до $71,34 млрд.Выручка облачного подразделения Google Cloud составила $13,6 млрд против ожидаемых $13,11 млрд. Сегмент, куда входят беспилотные машины Waymo и медико-биологическое подразделение Verily, принёс $373 млн. По словам главы компании Сундара Пичаи, у «умных» ответов AI Overviews насчитывается более 2 млрд пользователей ежемесячно — в первом квартале 2025-го их было 1,5 млрд. А у приложения Gemini — 450 млн «активных» пользователей в месяц.#новости #google