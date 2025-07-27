Трамп объявил о заключении торговой сделки с ЕС — она позволит европейским странам избежать 30-процентных пошлин

США обещали ввести их с 1 августа 2025 года, если договориться не удастся.США и Евросоюз договорились о рамках торгового соглашения, передаёт CNN Business слова американского президента Дональда Трампа. Соглашения достигли в ходе переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.По словам Трампа, ЕС согласится закупить у США энергоносителей на $750 млрд и инвестировать в экономику страны дополнительные $600 млрд. Кроме того, Евросоюз закупит «огромное количество» военной техники и откроет рынки для торговли с США с нулевой ставкой, добавляет Bloomberg.Ставка американских пошлин на большую часть импорта из ЕС составит 15%, речь в том числе об автомобилях. Фон дер Ляйен заявила, что соглашение «принесёт стабильность и предсказуемость».В июле 2025 года Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из ЕС с 1 августа 2025 года. После этого глава Еврокомиссии заявила, что блок готов продолжить работу над достижением торгового соглашения. По данным Politico, в 2024 году США импортировали товаров из ЕС на $605 млрд.Источник: Andrew Harnik / Getty Images / CNN Business#новости #сша #ес