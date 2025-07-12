Президент США объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из ЕС и Мексики с 1 августа 2025 года

Письма на имена председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйнен и президента Мексики Клаудии Шейнбаум Дональд Трамп разместил в Truth Social.В случае ответных мер США отреагируют зеркально, предупредил он.В письме для Евросоюза Дональд Трамп подчеркнул, что и 30% недостаточно, чтобы устранить торговый дефицит, и напомнил: товары, произведённые в США, облагаться пошлиной не будут. И правительство готово «сделать всё возможное», чтобы быстро выдать разрешения, необходимые для запуска производства на территории США.В обращении к главе Мексики политик признался: государство помогает «защищать границу», но этого мало, чтобы остановить наркотрафик.Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС готов продолжить работу над достижением торгового соглашения до 1 августа 2025 года, но не в ущерб собственным интересам.В 2024 году страны ЕС отправили в США товары на сумму $605 млрд. Из Мексики США импортировали продукцию на $505 млрд.Трамп. Источник фото: BBCВ феврале 2025 года Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Мексики, Канады и Китая. В апреле — на импорт из 185 стран и территорий. Ставки разнились в зависимости от государства.Сперва части торговых партнёров дали три месяца на заключение с США взаимовыгодных соглашений. Срок истекал 9 июля 2025-го, но Трамп заранее продлил его до 1 августа. Уже 7 июля уведомил 14 стран о введении с 1 августа пошлин на импортируемые у них товары по ставкам от 25% до 40%.В Минфине США ещё до анонсов указывали, что задачи подобных мер — простимулировать внутреннее производство, увеличить поступления в бюджет и получить преимущество в политических переговорах. Но СМИ и аналитики опасались, что тарифы могут привести к очередному мировому экономическому потрясению.#новости