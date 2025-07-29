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Полина Лааксо
Деньги

«Десятки» миллионов долларов ущерба и до одного года на восстановление: сколько может стоить «Аэрофлоту» хакерская атака на информсистемы

Авиакомпания вынужденно отменила десятки рейсов.

Источник фото: ТАСС
Источник фото: ТАСС

Сколько денег «Аэрофлот» уже потерял

  • Недополученная выручка от отмены около 100 рейсов только за 28 июля может составить около 275 млн рублей при потерях в 2,8 млн рублей от одного рейса, подсчитал аналитик «Эйлер» Андрей Полищук.
  • Собеседники РБК в отрасли считают, что отмена одного рейса в среднем обходится «Аэрофлоту» в 2,4 млн рублей, если исходить из средней цены билета в одну сторону в 20 тысяч рублей. Так, по «консервативной оценке» за день авиакомпания потеряла 259,2 млн рублей.

Сколько денег «Аэрофлот» ещё потратит

  • Хакеры группировок Silent Crow и «Киберпартизаны BY», которые взяли на себя ответственность за кибератаку, оценили затраты на восстановление ИТ-систем в «десятки миллионов долларов».
  • С ними согласен аналитик «Спикател» Алексей Козлов. $10-50 млн — «реалистичный грубый ориентир». Оценку в $20-50 млн даёт и представитель Strategy Partners Денис Тверской. Как напомнил глава департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров, только штрафы за утечку данных могут составить до 500 млн рублей.
  • Советник юрфирмы ЭБР Артём Евсеев не исключает, что теперь «Аэрофлот» ждут проверки от Роскомнадзора, который может выявить и другие нарушения и выписать штрафы и за них. Более того, авиакомпания также рискует получить иски о компенсации морального вреда от пассажиров.
  • Директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов отмечает, что есть и косвенные последствия: падение доверия клиентов и последующий отказ от услуг и даже государственные санкции, так как «Аэрофлот» — стратегическая госкомпания с объектами критической информационной инфраструктуры.
  • С учётом всех вводных общий ущерб может достигнуть в том числе нескольких миллиардов рублей, полагают некоторые собеседники СМИ.

Сколько времени уйдёт на восстановление систем

  • Хакеры утверждают, что уничтожили около 7000 физических и виртуальных серверов «Аэрофлота».
  • Глава «Нейроинформ» Александр Дмитриев считает, что полное восстановление займёт около года. Нужно не только устранить последствия, но и «нейтрализовать угрозу повторения»: найти системы удаленного администрирования, проверить устройства на наличие вредоносных программ.
  • По оценке Козлова, «Аэрофлот» может восстановить критические системы за один-два месяца. А на полную стабилизацию и правда может уйти год — особенно если инфраструктура действительно «разрушена», а доступа к резервным копиям нет.
Полина Лааксо
Право
Кибератака, отмены рейсов и отсутствие примерных сроков: что известно о сбое систем «Аэрофлота»

Генпрокуратура подтвердила, что причиной сбоя стала хакерская атака.

Источник фото: РБК

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