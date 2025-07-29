«Десятки» миллионов долларов ущерба и до одного года на восстановление: сколько может стоить «Аэрофлоту» хакерская атака на информсистемы

Авиакомпания вынужденно отменила десятки рейсов.Источник фото: ТАСССколько денег «Аэрофлот» уже потерялНедополученная выручка от отмены около 100 рейсов только за 28 июля может составить около 275 млн рублей при потерях в 2,8 млн рублей от одного рейса, подсчитал аналитик «Эйлер» Андрей Полищук.Собеседники РБК в отрасли считают, что отмена одного рейса в среднем обходится «Аэрофлоту» в 2,4 млн рублей, если исходить из средней цены билета в одну сторону в 20 тысяч рублей. Так, по «консервативной оценке» за день авиакомпания потеряла 259,2 млн рублей.Сколько денег «Аэрофлот» ещё потратитХакеры группировок Silent Crow и «Киберпартизаны BY», которые взяли на себя ответственность за кибератаку, оценили затраты на восстановление ИТ-систем в «десятки миллионов долларов».С ними согласен аналитик «Спикател» Алексей Козлов. $10-50 млн — «реалистичный грубый ориентир». Оценку в $20-50 млн даёт и представитель Strategy Partners Денис Тверской. Как напомнил глава департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров, только штрафы за утечку данных могут составить до 500 млн рублей.Советник юрфирмы ЭБР Артём Евсеев не исключает, что теперь «Аэрофлот» ждут проверки от Роскомнадзора, который может выявить и другие нарушения и выписать штрафы и за них. Более того, авиакомпания также рискует получить иски о компенсации морального вреда от пассажиров.Директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов отмечает, что есть и косвенные последствия: падение доверия клиентов и последующий отказ от услуг и даже государственные санкции, так как «Аэрофлот» — стратегическая госкомпания с объектами критической информационной инфраструктуры.С учётом всех вводных общий ущерб может достигнуть в том числе нескольких миллиардов рублей, полагают некоторые собеседники СМИ.Сколько времени уйдёт на восстановление системХакеры утверждают, что уничтожили около 7000 физических и виртуальных серверов «Аэрофлота».Глава «Нейроинформ» Александр Дмитриев считает, что полное восстановление займёт около года. Нужно не только устранить последствия, но и «нейтрализовать угрозу повторения»: найти системы удаленного администрирования, проверить устройства на наличие вредоносных программ.По оценке Козлова, «Аэрофлот» может восстановить критические системы за один-два месяца. А на полную стабилизацию и правда может уйти год — особенно если инфраструктура действительно «разрушена», а доступа к резервным копиям нет.Полина ЛааксоПравовчераКибератака, отмены рейсов и отсутствие примерных сроков: что известно о сбое систем «Аэрофлота» Генпрокуратура подтвердила, что причиной сбоя стала хакерская атака.#новости