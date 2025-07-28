Нам удалось:

— Получить и выгрузить полный массив баз данных истории перелётов.

— Скомпрометировать все критические корпоративные системы, включая CREW, Sabre, SharePoint, Exchange, КАСУД, Sirax, CRM, ERP, 1C, DLP и другие.

— Получить контроль над персональными компьютерами сотрудников, включая высшее руководство.

— Скопировать данные с серверов прослушки, включая аудиозаписи телефонных разговоров и перехваченные коммуникации.

— Извлечь данные из систем наблюдения и контроля за персоналом.

Мы получили доступ к 122 гипервизорам, 43 инсталляциям виртуализации ZVIRT, около сотни iLO-интерфейсов для управления серверами, четырём кластерам Proxmox.

В результате действий было уничтожено около 7000 серверов — физических и виртуальных. Объём полученной информации — 12 ТБ баз данных, 8 ТБ файлов с Windows Share, 2 ТБ корпоративной почты.