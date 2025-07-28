У «Аэрофлота» сбой в работе информсистем — компания предупредила о корректировках в расписании

Рейсы могут перенести или отменить.«Аэрофлот» советовал следить за изменениями на онлайн-табло и за объявлениями в аэропортах.Авиакомпания не уточнила, из-за чего случился сбой, как скоро его устранят, сколько авиарейсов он может затронуть и сколько времени понадобится, чтобы вернуться к штатному расписанию.Источник фото: ТАСС27 июля 2025 года в петербургском аэропорту Пулково задержали свыше 50 рейсов. На запасные аэродромы отправили 22 рейса. В частности, у «Аэрофлота» наблюдалась массовая отмена полётов в Москву, отмечал «Турдом».#новости