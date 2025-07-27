Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Инвестиции
Личный опыт
Деньги
Карьера
Образование
Крипто
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Транспорт

В петербургском Пулково вводили ограничения на полёты: больше 50 рейсов задержали

Аэропорт «начал приём и выпуск рейсов воздушных судов».

  • Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели около 07:30 мск, сообщали в Росавиации. Ограничения только на вылет самолётов сняли к 11:00 мск. К 11:40 мск сообщили, что ограничения на приём и выпуск самолётов сняли полностью.
  • В Пулково сообщили около 11:00 мск, что на запасные аэродромы отправили 22 рейса, 57 задержаны на вылет. В терминале приостановили регистрацию пассажиров и ограничили проход в чистую зону.
  • Пассажиров отменённых рейсов, а также встречающих и провожающих попросили покинуть здание аэровокзала. К 11:30 мск этот пост удилили из Telegram-канала аэропорта и выпустили новый: что Пулково «начинает приём и выпуск рейсов воздушных судов».
  • В Росавиации отмечали, что ограничения на использование воздушного пространства в некоторых районах Ленобласти сказались на полётах в и из Калининграда: аэропорт Храброво скорректировал расписание. Есть задержки вылетов и отмены рейсов.
Источник: Пулково
Источник: Пулково

#новости #пулково

3
13 комментариев