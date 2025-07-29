Отчёт «Яндекса» за квартал: выручка составила 332,5 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль — 30,4 млрд

Выручка «Сервисов объявлений» («Авто.ру», «Недвижимость», «Аренда», «Путешествия», «Услуги») за первую половину года — 17,3 млрд рублей (+13%). Сумма всех состоявшихся бронирований у отелей в контуре «Путешествий» выросла на 56% год к году.