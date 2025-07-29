Отчёт «Яндекса» за квартал: выручка составила 332,5 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль — 30,4 млрд

31 июля 2025 года совет директоров рассмотрит предложение по выплате дивидендов за первое полугодие в 80 рублей на акцию.Выручка МКПАО «Яндекс» выросла на 33% год к году, следует из отчёта за второй квартал 2025 года. Скорректированная чистая прибыль — на 34%.Скорректированная EBITDA — прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации — составила 66 млрд рублей (+39%).Источник: «Яндекс»Сегмент «Поиск и портал» (поиск, геосервисы, «Браузер» и ряд других продуктов) принёс на 12% больше выручки год к году — 115,3 млрд рублей. Скорректированная EBITDA — 58,9 млрд (+12%).Доля «Яндекса» на поисковом рынке выросла с 67,2% в первом квартале 2025 года до 67,5% во втором.Общая выручка сегментов «Электронная коммерция», «Райдтех» и «Доставка» (такси, каршеринг, самокаты, «Маркет», «Лавка», «Еда», «Доставка», «Заправки», экспериментальные O2O-сервисы) выросла на 36% — до 183,1 млрд рублей. Скорректированная EBITDA — 12,7 млрд рублей (+44%).102,8 млрд рублей от общей выручки трёх сегментов принесла «Электронная коммерция». Количество активных покупателей (совершили не менее одной покупки в течение года до отчётной даты) — 19,5 млн. Продавцов (совершили не менее одной продажи в течение месяца до отчётной даты) — 150 тысяч.Число дарксторов «Лавки» выросло до 638 за счёт расширения в регионах. Количество ресторанов и магазинов, подключённых к «Еде» и «Деливери», увеличилось до 116 тысяч.Выручка бизнес-группы «Плюс и развлекательные сервисы» («Кинопоиск», «Музыка», «Книги», «Афиша», «Плюс Студия») составила 29,7 млрд рублей — это на 34% больше год к году. Число подписчиков «Плюса» достигло 43,2 млн, увеличившись на 28% год к году. Оборот прямых продаж билетов на «Афише» и через другие сервисы «Яндекса» вырос на 104%, до 8,2 млрд рублей, а на сайтах партнёров — на 69% до 2,4 млрд. «Книги» впервые раскрыли данные по читающей аудитории — в месяц книги читает и слушает 5,2 млн подписчиков «Плюса».Выручка «Сервисов объявлений» («Авто.ру», «Недвижимость», «Аренда», «Путешествия», «Услуги») за первую половину года — 17,3 млрд рублей (+13%). Сумма всех состоявшихся бронирований у отелей в контуре «Путешествий» выросла на 56% год к году.«Прочие юниты и инициативы» (облачные сервисы, «умные» устройства, «Алиса», автономные автомобили, финтех и другое) принесли компании 41,4 млрд рублей выручки (+89%). Самым быстрорастущим бизнесом «Яндекса» остаётся «Финтех» — «с почти трёхкратным ростом выручки».#новости #яндекс #отчётности