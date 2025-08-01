Юристы рассказали о новой волне «зачистки российских портфелей» в банках ОАЭ

В конце 2024 года местные организации уже ужесточили проверки связанных с Россией платежей.Источник фото: Marco MorelliСчета закрывают, даже когда клиент «не ответил на звонок из банка или не отправил письмо ровно в обозначенное время», рассказала РБК управляющий партнёр FTL Advisers Мария Чуманова.По оценке старшего партнёра бюро Nordic Star Андрея Гусева, с уведомлениями о проверках, ограничениями финопераций или прямым закрытием счетов сталкиваются 20-30% компаний «с российскими корнями».Банки ОАЭ не открывают российским компаниям счета напрямую либо «делают это в глубокой тайне и не массово», поясняет глава группы по работе с банками юридической Amond & Smith Иван Тихоненок. Поэтому россияне «обычно» учреждают эмиратские юрлица, но счета используют для «деятельности, которая имеет крайне слабую связь с Эмиратами либо вовсе её не имеет».В ОАЭ стремятся выявлять подобных клиентов, даже если это «реальный» бизнес «с полностью легитимной деятельностью и вполне значимыми по объёму оборотами», говорит партнёр Pen & Paper Станислав Данилов.Причины для закрытия счёта — это не только подсанкционность компаний, бенефициаров или партнёров. Среди них — отсутствие быстрого ответа на банковские запросы. Сроки обычно «крайне короткие» — иногда до конца следующего дня при необходимости собрать вплоть до 20 документов. В том числе переведённых и заверенных.То же касается ситуаций, когда клиент предоставляет документы с ошибками и когда его операции не соответствуют деятельности, указанной в лицензии. В этих случаях банки часто дают несколько дней, чтобы изменить лицензию или выпустить дополнительную.Насторожить банк может длительная бездеятельность по счёту, несоответствие заявленных оборотов проходящим и транзакции с офшорными юрисдикциями или же странами, не раскрывающими конечного бенефициара компании. Счет также закроют, если банк выявит сделки со странами из чёрного списка FATF (Иран, КНДР и Мьянма).«Реанимировать» закрытый счёт сложно. Технически можно заново пройти проверки, но на практике «это крайне трудно и затратно по времени и репутации». Проще пойти в другой банк, правда, их в ОАЭ не больше двух десятков.Опрошенные РБК юристы советуют указывать в лицензии не более трёх-пяти видов деятельности; поддерживать пусть и небольшую, но регулярную активность по счёту; назначить сотрудника для оперативного реагирования на запросы и наладить контакт с менеджером счёта, чтобы можно было, помимо прочего, попросить продлить срок ответа на запрос.Артур ТомилкоМиграция6 марКоличество новых компаний с российским участием в ОАЭ за 2024 год выросло в 2,5 раза Чаще всего бизнес в стране открывали ритейлеры, производственные и ИТ-компании.#новости #оаэ