«Т-Банк» купил пять зданий гостиницы «Турист» на севере Москвы под кампус Центрального университета

Сумма сделки могла составить 3 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».Организация выкупила гостиницу на Сельскохозяйственной улице Москвы у экс-франчайзи сети Spar Сергея Новикова. По оценке управляющего партнёра IBC Global Станислава Ахмедзянова, здания «Туриста» могли стоить 3 млрд рублей.Новиков выставил их на продажу в ноябре 2024 года, планируя выручить 2,4 млрд рублей. Об этом писал Telegram-канал «Стройка — и точка».Источник: «Москвич Mag»«Тинькофф» вместе с ИТ-компаниями запустил Центральный университет в 2023 году. Среди основателей — 30 фирм. Для университета банк арендовал 14,2 тысячи м² в бизнес-центре Ducat Place II на улице Гашека в центре Москвы.В мае 2024 года «Ведомости» сообщили, что «Т-Банк» договаривается о покупке здания Центрального телеграфа, чтобы разместить в нём университет. В феврале 2025-го СМИ написали, что сделку закрыли.Евгения ЕвсееваОфлайн30 июляЦентральный университет показал студенческий городок для учащихся в Москве В нём будет пять корпусов, жить студенты будут в номерах по двое. #новости #центральныйуниверситет