Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Право
Путешествия
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
Деньги

«Т-Банк» купил пять зданий гостиницы «Турист» на севере Москвы под кампус Центрального университета

Сумма сделки могла составить 3 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

  • Организация выкупила гостиницу на Сельскохозяйственной улице Москвы у экс-франчайзи сети Spar Сергея Новикова. По оценке управляющего партнёра IBC Global Станислава Ахмедзянова, здания «Туриста» могли стоить 3 млрд рублей.
  • Новиков выставил их на продажу в ноябре 2024 года, планируя выручить 2,4 млрд рублей. Об этом писал Telegram-канал «Стройка — и точка».
Источник: «Москвич Mag»
Источник: «Москвич Mag»
  • «Тинькофф» вместе с ИТ-компаниями запустил Центральный университет в 2023 году. Среди основателей — 30 фирм. Для университета банк арендовал 14,2 тысячи м² в бизнес-центре Ducat Place II на улице Гашека в центре Москвы.
  • В мае 2024 года «Ведомости» сообщили, что «Т-Банк» договаривается о покупке здания Центрального телеграфа, чтобы разместить в нём университет. В феврале 2025-го СМИ написали, что сделку закрыли.
Евгения Евсеева
Офлайн
Центральный университет показал студенческий городок для учащихся в Москве

В нём будет пять корпусов, жить студенты будут в номерах по двое.

Источник здесь и далее: Центральный университет

#новости #центральныйуниверситет

3
1
7 комментариев