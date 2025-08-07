В России завели первое уголовное дело в отношении «дроповода» — за скупку и перепродажу данных счетов для «преступных целей»

В июле 2025-го завели первое дело за передачу банковского счёта мошенникам.Сотрудники МВД задержали гражданина, который скупал и перепродавал «электронные средства платежей для использования в преступной деятельности», рассказала представитель ведомства Ирина Волк.По её словам, один из «дропов» сообщил, кому передал в управление свой счёт. На основе показаний завели первое уголовное дело по ч. 6 ст. 187 УК. Максимальное наказание по этой части — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 1 млн рублей.Во время обыска по месту регистрации «дроповода» оперативники нашли технику, мобильные телефоны, SIM-карты и банковские карты — их использовали для кражи денег у россиян.Предварительное расследование продолжается. Злоумышленнику предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.В июле 2025 года Волк сообщила о первом уголовном деле о дропперстве — за передачу банковского счёта мошенникам. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов и тех, кто получает доступ к чужим картам, в июне 2025-го.#новости