РБК: операторы и банки поспорили — кто должен возмещать ущерб от мошенников

Банки считают, что операторы должны компенсировать деньги, украденные с банковских счетов, если пропустили мошеннический звонок. Фото «Ведомости» О продолжающейся дискуссии РБК рассказали три источника на рынке телекоммуникаций и финансов. По их словам, последнее совещание по теме прошло 6 августа 2025 года. В нём участвовали МТС, «Билайн», «Мегафон», «Т2», а также ВТБ, «Сбер», «Газпромбанк», «Т-Банк» и представители Минцифры.Спор возник в связи с обсуждением второго антифрод-пакета — набора законодательных инициатив по борьбе с мошенничеством. Первый приняли весной 2025 года. В него вошли запрет на использование иностранных мессенджеров госслужащими и бизнесом, блокировка спам-звонков, ужесточение оборота SIM-карт и другие меры.Текущая версия среди прочего затрагивает вопрос возмещения украденных мошенниками денег. В частности, предусматривает, что средства, похищенные с банковского счёта, должен компенсировать банк, а со счёта мобильного телефона — оператор.Такой подход не устраивает банки, говорят собеседники издания. Они считают, что операторы должны возмещать деньги, украденные с банковских счетов, если они пропустили мошеннический звонок или своевременно не передали данные об абонентах.Операторы настаивают, что пропуск мошеннического звонка может быть связан с некорректной работой антифрод-системы. Они также указывают, что банки «сами создали финтех-сервисы для удобства людей, которыми теперь пользуются мошенники», передаёт РБК.В Минцифры заявили, что обсуждения продолжаются. В министерстве рассчитывают выработать решение, которое устроит все стороны.#новости